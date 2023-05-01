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Дома в Руденский сельский Совет, Беларусь

11 объектов найдено
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 17,256
Крепкий дом с большим, ухоженным участком. В доме есть все необходимые коммуникации, свет, в…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 58,851
Двухэтажный дом с идеальным ремонтом в д. Руденск-2! Адрес: д. Руденск-2, ул. Придорожная ❤️…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 16,347
Продается дом готовностью 57% в деревне Остров Пуховичского района.  Помимо дома н…
Дом в Криница, Беларусь
Дом
Криница, Беларусь
77 м²
€ 37,690
Продаётся дом в пригороде Руденска с ровным и правильной формы, огороженным участком 25 сото…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 58,124
Дом в Криница, Беларусь
Дом
Криница, Беларусь
43 м²
€ 18,073
Продается дом в д.Криница.Черта Руденска.Ровный участок с прекрасным садом.Колодец.Газ по ул…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 14,259
Продается дача в СТ "Руденская Надежда", 1км до ж/д станции в г.Руденске. Площадь …
Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 31,787
Продается недостроенный коттедж, 37 км от МКАД, Гомельское направление, д. Анетово. Место ти…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 5,449
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 42,231
Продается дом возле города-спутника Руденск! д.Остров Одноэтажный дом 103.9 м2. Две отдельны…
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 20,434
Продаётся дом в д. Анетово у опушки леса. Дом добротный, деревянный. Заменены стеклопакеты П…

Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь

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