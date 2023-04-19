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Купить дом в Речицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Речицкий сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 9,062
Садовый домик в Каменецком р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 21,3 кв.м, общ.- 21,3…

Параметры недвижимости в Речицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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