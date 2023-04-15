Купить дом в Раковский сельский Совет, Беларусь

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Раковский сельский Совет
Дома
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65 объектов найдено
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Дом
Раков, Беларусь
90 м²
€ 35,935
Продаётся просторный дом на ухоженном участке в Ракове! Адрес: аг. Раков, ул. Пионерская. ❤️…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 8,916
Продается земельный участок с садовым домиком площадью 29.4 кв.м. в СТ «Здоровье-дуб&r…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 17,922
Предлагаем Вам дом с участком в д. Душково Адрес: д. Душково ✔️ Преимущества дома: - Б…
Дом
Раков, Беларусь
126 м²
€ 72,049
Продается новый жилой дом (незавершенное капитальное строение) в аг. Ракове, по ул. Майской.…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
176 м²
€ 29,720
Предлагаем недостроенный дом из сруба в экологически чистом месте, д. Кучкуны! Сруб сложен и…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 6,755
Продается дача в СТ Сельский строитель-2001. Дача находится в 2 км от станции Пралески в Мол…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 13,509
Дача в садовом товариществе "Здоровье дуб". Сруб . Внизу гараж. Участок ровный , о…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 27,019
Продается просторная 2-х этажная дача с большим гаражом в цоколе. Общей площадью 114 м2 в д.…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,807
Продается дачный дом с участком в ст Берёзка-68 Адрес: СТ Берёзка- 68 ⭕️ О Вашем буду…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 16,932
В продаже дача в 40 км от Минска (между станциями электрички Вязынка и Пралеска) по Молодечн…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,907
Продаётся двухэтажный дом в Молодечненском районе в СТ «Импульс-86». Адрес: …
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 22,515
Продается постороенная по уникальному проекту и полностью готовая к проживанию 3-х уровневая…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 8,916
Дачный домик подходит для круглогодичной загородной жизни и находится всего в 37 км от МКАДа…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
€ 13,419
Продаётся современный домик на хорошем участке! Адрес: СТ Будровщина ⭕️ О Вашем будуще…
Дом
Раков, Беларусь
90 м²
€ 35,935
Продаётся просторный дом на ухоженном участке в Ракове! Адрес: аг. Раков, ул. Пионерская. ❤️…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 18,913
Дача в 35 км от Минска в СТ «Свислочь», Воложинский р-н 2 расположенных рядом уч…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 11,258
Продается ухоженная дача 22 км от МКАД (Молодечненское направление), Минская обл., Воложинск…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 27,010
Комфортная ухоженная дача в 25 км от МКАД по Молодечненскому направлению, в 2 км по асфальту…
Коттедж
Раков, Беларусь
123 м²
€ 256,676
В 25 км от Минска по Гродненскому шоссе, в санаторно-курортной зоне реки Ислочь (ориен…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 12,834
Дача в садовом товариществе «Мостовик», возле д. Бузуны. 30 км от Минска по Рако…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 32,422
Продается недостроенный дом в гп.Свислочь! Участок ровный, площадью 12,21 соток. 3…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 17,832
Продам дачу в живописном месте. Участок 6.5 соток, но в реальности девять (товарищество так …
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 62,143
Отличный дом для постоянного проживания в д.Бузуны, современный проект, живописное место в о…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 49,534
Продается коттедж в д. Заречье, расположенный в живописном месте. Огорожен…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 16,211
ПРОДАЕТСЯ дача,молодеченское направление с.т."Сельский строитель 2021".От МКАД до …
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 8,556
К продаже предлагается уютная дача в СТ "Сельский строитель 2001", 27 км от М…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 3,107
Уникальное, тихое, спокойное место в 30 км от МКАД. Располагается участок с домиком&nbs…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 5,404
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 17,922
Дом с участком в д. Бузуны по центральной улице Лейтенанта Воробьева. Отличное расположение:…
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 17,292
Продаётся аккуратная дача. В доме на 1 этаже гостевая комната и спальня, а на 2 этаже …
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Параметры недвижимости в Раковский сельский Совет, Беларусь
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