Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Пружанский район
  5. Дома

Купить дом в Пружанский район, Беларусь

Пружанский сельский Совет
1
Пружаны
1
Сухопольский сельский Совет
1
3 объекта найдено
Домв Пружаны, Беларусь
Дом
Пружаны, Беларусь
75 м²
€ 27,220
Лот 6993. В городе Пружаны продаётся добротный дом 1976 года постройки общей площадью 75 кв.…
Домв Сухопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сухопольский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 5,462
Лот 6720. В продаже дом в Пружанском районе в деревне не территории Беловежской пущи. В доме…
Домв Слобудка, Беларусь
Дом
Слобудка, Беларусь
67 м²
€ 20,939
Лот 3370. Квартира в блокированном жилом доме в д. Слобудка Пружанского района. Отдельный вх…

Параметры недвижимости в Пружанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти