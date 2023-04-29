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Дома
Дома в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
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86 объектов найдено
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Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 251,636
Современный благоустроенный коттедж со стильным функциональным ремонтом, полностью укомплект…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
418 м²
€ 943,635
Продается коттедж, расположенный на первой береговой линии в д. Селюты ул. Озерная Общая пло…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
295 м²
€ 85,377
Двухуровневый коттедж в 8 км от Минска в д.Сёмков Городок Адрес: Сёмков Городок, ул. Солнечн…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 13,481
Продается участок 8 км. от МКАД, в СТ Криница-1989, участок 6 соток выровнен, обработа…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
182 м²
€ 116,831
Продается шикарный двухэтажный дом, с террасой, пристройкой, навесом и двумя сараями, общей …
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
275 м²
€ 143,792
Продаётся современный дом в живописном месте с удобными подъездными путями. - участок 10 сот…
Дом
Сёмково, Беларусь
144 м²
€ 62,819
Дом в 16 км от Минска, рядом с Заславлем (4 км) Дом в новой коттеджной застройке возле Засла…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
€ 15,188
Дачный дом с участком СТ Купалинское в 8-ми км. от Минска Адрес: СТ "Купалинское" …
Коттедж
Сёмково, Беларусь
265 м²
€ 157,273
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) в скандинавском стиле …
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 53,832
Продается двухэтажный дом в д. Нелидовичи Адрес: д. Нелидовичи ул. Центральная …
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,213,245
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 49,429
Дача в 20 минутах езды от Минска! Дом для круглогодичного проживания, с продуманным пр…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
264 м²
€ 64,257
Продаётся живописная дача в СТ "Берёза" (12 км от МКАД)! Расположена в красив…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 31,455
Удобное расположение (7 км от МКАД), хорошие подъездные пути (бетонка, асфальт), 7,5 км от о…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 35,858
Продаётся уютный дом на берегу водохранилища! Адрес: д. Лапоровичи, ул. Центральная Идеальны…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 11,683
Продается дача в СТ Криница-1989 с участком в частной собственности. Рядом п.Вяча.&nbs…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 107,844
Капитальный дом в живописном месте рядом с Минском. СТ. Политехник БНТУ. Минский район. Мяде…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 53,922
Продаём просторный участок 25 соток вблизи водохранилища Вяча. д.Пильница, Мядельское направ…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
196 м²
€ 115,932
Коттедж в ближайшем пригороде Минска. 4 км от МКАД в Мядельском направлении. Адрес: Минская…
Коттедж
Сёмково, Беларусь
193 м²
€ 305,558
Продается просторный коттедж с террасой в аг. Семково 5.8 км. от МКАД! Молодечненс…
Дом
Сёмково, Беларусь
166 м²
€ 76,390
Кирпичный дом площадью 166,2 кв. м с участком 23 сотки в аг. Сёмково (6 км от Минска) Газ по…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 42,238
Продается дом (дача) в СТ "Вишенка" 2015 г.п. для круглогодичного проживания. Мяде…
Дом
Цнянка, Беларусь
174 м²
Цена по запросу
Продажа двухэтажной 6-комнатной квартиры в блокированном жилом доме в д. Цнянка в 1 км. от М…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
492 м²
€ 278,597
Продажа коттеджа, расположенного по адресу д. Лапоровичи ул. Центральная д. 97 В. Общая площ…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
326 м²
€ 89,870
Продается кирпичный дом ( незавершенное законсервированное капитальное строение), оригинальн…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 87,174
Дача расположена в 1 км от Минска. На первом этаже теплые полы. Есть погреб, отапливаемая от…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 47,631
Великолепное месторасположение участка, находящееся на окраине садового товарище…
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
204 м²
€ 287,584
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу …
Дом
Цнянка, Беларусь
158 м²
€ 159,519
Продаётся коттедж в живописном месте д. Цнянка, Минский р-н, Минская обл, Мядельское на…
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 44,486
Продается дом в д. Семков Городок, 7 км от МКАД, 6 км от Мядельской трассы (Р-58). Идеальное…
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