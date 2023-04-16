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Купить коттедж в Несвижский район, Беларусь

Несвиж
3
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3 объекта найдено
Коттеджв Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
253 м²
€ 80,973
КОТТЕДЖ в г. НЕСВИЖ г. Несвиж - историко-культурный город в 86км. от г. Минск с множеством и…
Коттеджв Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
291 м²
€ 90,070
Продается дом в Несвиже под ключ площадью 291.2 кв.м, участок 10 соток. Дом - заходи и живи!…
Коттеджв Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
312 м²
Цена по запросу
Продается коттедж г. Несвиж. г. Несвиж – историко-культурный город в 86км. от г. Минск…

Параметры недвижимости в Несвижский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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