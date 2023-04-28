Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Новогрудский район
  5. Новогрудок
  6. Квартиры

Квартиры в Новогрудок, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 27,013
Продаётся уютная и светлая 3-х комнатная квартира в самом центре города Новогрудок, ул.Комсо…
Квартира 3 комнаты в Новогрудок, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 3/5 Этаж
€ 40,792
 В квартире очень хорошая энергетика и очень милый, созданный с любовью для счастливой …
Realting.com
Перейти