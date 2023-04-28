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Дома в Новогрудок, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
220 м²
€ 99,714
Продается дом в г. Новогрудок в районе Митрополь! Отличный и надёжный, он станет для вас нас…
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
114 м²
€ 36,260
Продается дом в г.Новогрудок по ул.Дзержинского(дог.58/2) -2021 год постройки -этажность дом…
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
104 м²
€ 52,576
Продается одноэтажный, светлый, уютный дом в г. Новогрудке (дог.107/2). На территории дома п…
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