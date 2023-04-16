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Купить коттедж в Могилёвский район, Беларусь

Кадинский сельский Совет
4
Полыковичский сельский Совет
4
Дашковский сельский Совет
1
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9 объектов найдено
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,042
Продается коттедж в поселке Любуж.  Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Коттеджв Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 28,822
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
300 м²
€ 54,042
Продается коттедж в поселке Любуж.  Дерево обложено кирпичом, крыша металлочерепица, га…
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
420 м²
€ 135,105
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 131,502
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
412 м²
€ 99,077
Коттеджв Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
208 м²
€ 83,765
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
240 м²
Цена по запросу
Коттеджв Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
352 м²
€ 351,272
Шикарная усадьба «Сосновый бор» в 3 км от г. Могилева. Усадьба  для тех, кт…

Параметры недвижимости в Могилёвский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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