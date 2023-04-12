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Купить пентхаус с видом на горы в Беларуси

Папернянский сельский Совет
11
Лида
58
Озерицко-Слободской сельский Совет
10
Петришковский сельский Совет
10
Фанипольский сельский Совет
85
Острошицко-Городокский сельский Совет
9
Раковский сельский Совет
1
Боровляны
43
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1 объект найдено
Пентхаусв Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
50 м² Количество этажей 4
€ 140,000
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …

Параметры недвижимости в Беларуси

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