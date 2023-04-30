Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Малоритский район
Дома
Дома в Малоритский район, Беларусь
Великоритский сельский Совет
16
Малорита
7
Олтушский сельский Совет
3
Хотиславский сельский Совет
3
Луковский сельский Совет
2
Чернянский сельский Совет
2
Дом
Очистить
33 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом
Черняны, Беларусь
65 м²
€ 3,774
Продажа жилого дома в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. Дом 1955 гп., 1 этаж.…
Дом
Луково, Беларусь
203 м²
€ 80,881
Лот 7015. В продаже дом на берегу Луковского водохранилища. Стены возведены из блоков, кровл…
Дом
Масевичи, Беларусь
36 м²
€ 15,277
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,6 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 12,132
ЛОТ 6983. В продаже жилой дом в деревне Малоритского района. Основная часть дома выполнена и…
Дом
Малорита, Беларусь
66 м²
€ 13,480
Лот 6991. В городе Малорита продаётся дом 1967 года постройки общей площадью 66,2 кв.м. Здан…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,662
Лот 6995. Дачный домик в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Дом кирпичный…
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,864
Лот 5362. Домик в деревне Малоритского района, построенный в 1970 году. Стены из строительно…
Дом
Масевичи, Беларусь
39 м²
€ 5,707
Садовый домик в Малоритском р-не. 1983 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 38,8 кв.м. 2 комнаты. Ст…
Дом
Малорита, Беларусь
107 м²
Цена по запросу
Современный дом для круглогодичного проживания в тихом живописном м…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 94,361
Жилой дом в Брестском р-не. 2000 г.п. 2 этажа, подвал. Общ.СНБ - 335,1 кв.м, общ.- 184,4 кв.…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 34,779
Лот 6785. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритского района. Стены дома выполнены из газ…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 76,387
Жилой дом в Брестском р-не. 2002 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 124,9 кв.м, жил.- …
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 53,831
Жилой дом в Малоритском р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 106,5 кв.м, общ.- 77,2 к…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 14,828
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается жилой дом 1997 года постр…
Дом
Масевичи, Беларусь
52 м²
€ 9,436
Лот 6408. Вашему вниманию дом в Великоритском сельсовете по цене дачи за Брестом! Всего 22 к…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 10,694
Лот 6328. Великоритское направление. Желаете купить добротный сельский дом с большим количес…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 6,291
Лот 6296. Дача в районе Великориты в 30 км от Бреста. Дачный домик товариществе в лесу, учас…
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 5,212
Продается дом в аг.Черняны, Малоритского района, Брестская область. Дом деревянный, 1963 год…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 109,638
Жилой дом в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 136,9 кв.м, общ.- 130,4 кв.м, жил.- …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 63,806
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 131,11 кв.м, общ.- 116,93 …
Дом
Малорита, Беларусь
113 м²
€ 64,705
Дом под чистовую отделку в г.Малорите. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 к…
Дом
Малорита, Беларусь
75 м²
€ 4,044
ЛОТ 5438. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритский район. Одноэтажный, деревянный, обли…
Дом
Малорита, Беларусь
56 м²
€ 53,022
Жилой дом в г.Малорите. 1962 г.п., реконструкция 2020 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- …
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 8,537
Садовый домик в Малоритском р-не. 1993 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 47,9 кв.м, общ.- 47,…
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 8,987
Садовый домик. 2011 г.п. Малоритский р-н. Газосиликатный блок / штукатурка с фактурой "…
Дом
Замшаны, Беларусь
110 м²
€ 22,467
Продается коробка дома 2020 года постройки в Малоритском районе. Фундамент - ленточный монол…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 64,705
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 113,5 кв.м, общ.- 108,0 кв.м, жил.- …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 94,361
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 112,8 кв.м, общ.- 112,8 кв…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 89,867
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 101,8 кв.м, общ.- 97,4 кв…
Дом
Малорита, Беларусь
136 м²
€ 62,009
Жилой дом в г.Малорите. 2010 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,9 кв.м, общ.- 135,9 кв.м, …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Малоритский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты