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Беларусь
Брестская область
Малоритский район
Жильё в Малоритский район, Беларусь
Малорита
20
Великоритский сельский Совет
17
Хотиславский сельский Совет
7
Олтушский сельский Совет
3
Луковский сельский Совет
2
Чернянский сельский Совет
2
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51 объект найдено
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Дом
Черняны, Беларусь
65 м²
€ 3,774
Продажа жилого дома в Малоритском районе, Чернянский с/с, аг. Черняны. Дом 1955 гп., 1 этаж.…
Дом
Луково, Беларусь
203 м²
€ 80,881
Лот 7015. В продаже дом на берегу Луковского водохранилища. Стены возведены из блоков, кровл…
Дом
Масевичи, Беларусь
36 м²
€ 15,277
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 35,6 кв.м. 3 комнаты. Стены: матер…
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 12,132
ЛОТ 6983. В продаже жилой дом в деревне Малоритского района. Основная часть дома выполнена и…
Дом
Малорита, Беларусь
66 м²
€ 13,480
Лот 6991. В городе Малорита продаётся дом 1967 года постройки общей площадью 66,2 кв.м. Здан…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,662
Лот 6995. Дачный домик в садовом товариществе в Великоритском сельском совете. Дом кирпичный…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
1/4 Этаж
€ 16,086
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1964 г.п., 1 / 4 панель, 30,2 / 30,2 / 17…
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
2/2 Этаж
€ 6,291
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Недвигина, 1969 г.п., 2 / 2 кирпич, 43,7 / 40,0 / 21…
Квартира 3 комнаты
Великорита, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
1/2 Этаж
€ 16,086
ЛОТ 6980. Срочная продажа! В продаже светлая и уютная квартира в агрогородке Малоритского ра…
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,864
Лот 5362. Домик в деревне Малоритского района, построенный в 1970 году. Стены из строительно…
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/3 Этаж
€ 9,436
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 1 / 3 панель, 39,3 / 36,3 / 17…
Дом
Масевичи, Беларусь
39 м²
€ 5,707
Садовый домик в Малоритском р-не. 1983 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 38,8 кв.м. 2 комнаты. Ст…
Дом
Малорита, Беларусь
107 м²
Цена по запросу
Современный дом для круглогодичного проживания в тихом живописном м…
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 17,524
Лот 6842. Уникальная возможность купить квартиру-студию с дизайнерским решением. Подойдёт мо…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 13,929
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 31,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
26 м²
1/3 Этаж
€ 8,897
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 кирпич, 28,0 / 26,1 / 11,…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
184 м²
€ 94,361
Жилой дом в Брестском р-не. 2000 г.п. 2 этажа, подвал. Общ.СНБ - 335,1 кв.м, общ.- 184,4 кв.…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 34,779
Лот 6785. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритского района. Стены дома выполнены из газ…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 76,387
Жилой дом в Брестском р-не. 2002 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 124,9 кв.м, жил.- …
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 53,831
Жилой дом в Малоритском р-не. 2001 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 106,5 кв.м, общ.- 77,2 к…
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
4/5 Этаж
€ 27,859
Лот 6698. Продаётся светлая, уютная трёхкомнатная квартира в самом центре города на 4 этаже …
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 15,727
Лот 6543. Продается двухкомнатная квартира в г. Малорита на 3 этаже 4-этажного жилого дома. …
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/5 Этаж
€ 15,277
Лот 6516. Продаётся просторная однокомнатная квартира на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома …
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 14,828
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается жилой дом 1997 года постр…
Дом
Масевичи, Беларусь
52 м²
€ 9,436
Лот 6408. Вашему вниманию дом в Великоритском сельсовете по цене дачи за Брестом! Всего 22 к…
Квартира
Малорита, Беларусь
55 м²
2/5 Этаж
€ 4,493
Доля (1/2) в трехкомнатной квартире, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 55…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 10,694
Лот 6328. Великоритское направление. Желаете купить добротный сельский дом с большим количес…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
2/5 Этаж
€ 16,176
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1987 г.п., 2 / 5 кирпич, 39,4 / 35,9 / 19,5…
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 14,379
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 40,0 / 36,5 / 19,8…
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 6,291
Лот 6296. Дача в районе Великориты в 30 км от Бреста. Дачный домик товариществе в лесу, учас…
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