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Квартиры в Малоритский район, Беларусь

Малорита
13
Хотиславский сельский Совет
4
Великоритский сельский Совет
1
Квартира В архив
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18 объектов найдено
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 16,086
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Лермонтова, 1964 г.п., 1 / 4 панель, 30,2 / 30,2 / 17…
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 6,291
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Недвигина, 1969 г.п., 2 / 2 кирпич, 43,7 / 40,0 / 21…
Квартира 3 комнаты в Великорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Великорита, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/2 Этаж
€ 16,086
ЛОТ 6980. Срочная продажа! В продаже светлая и уютная квартира в агрогородке Малоритского ра…
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 1/3 Этаж
€ 9,436
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 1 / 3 панель, 39,3 / 36,3 / 17…
Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 17,524
Лот 6842. Уникальная возможность купить квартиру-студию с дизайнерским решением. Подойдёт мо…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 13,929
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Пионерская, 1965 г.п., 2 / 2 кирпич, 31,6 / 31,6 / 17…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 26 м² 1/3 Этаж
€ 8,897
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 1 / 3 кирпич, 28,0 / 26,1 / 11,…
Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 4/5 Этаж
€ 27,859
Лот 6698. Продаётся светлая, уютная трёхкомнатная квартира в самом центре города на 4 этаже …
Квартира 2 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Малорита, Беларусь
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 15,727
Лот 6543. Продается двухкомнатная квартира в г. Малорита на 3 этаже 4-этажного жилого дома. …
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/5 Этаж
€ 15,277
Лот 6516. Продаётся просторная однокомнатная квартира на 3 этаже 5-этажного кирпичного дома …
Квартира в Малорита, Беларусь
Квартира
Малорита, Беларусь
55 м² 2/5 Этаж
€ 4,493
Доля (1/2) в трехкомнатной квартире, г. Малорита, ул. Советская, 1975 г.п., 2 / 5 панель, 55…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 2/5 Этаж
€ 16,176
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1987 г.п., 2 / 5 кирпич, 39,4 / 35,9 / 19,5…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 5/5 Этаж
€ 14,379
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1984 г.п., 5 / 5 кирпич, 40,0 / 36,5 / 19,8…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 27 м² 3/3 Этаж
€ 12,402
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 3 / 3 кирпич, 27,8 / 27,0 / 16,…
Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 21,568
Лот 5284. Продаётся трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в г. Малорита 1984 года постройк…
Квартира 1 комната в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната
Малорита, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 3/5 Этаж
€ 15,277
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 2005 г.п., 3 / 5 кирпич, 38,0 / 36,0 / 20,…
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/3 Этаж
€ 8,987
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 38,8 / 36,8 / 17…
Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 3/3 Этаж
€ 11,683
Лот 3627. Кирпичный дом. Квартира удобной планировки. имеется  технический этаж. …

Параметры недвижимости в Малоритский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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