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73 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2
49 м²
3/5
В г. Кобрин по ул. 700-летия продаётся двухкомнатная квартира в пятиэтажном панельном доме н…
€29,777
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2
47 м²
5/5
В продаже двухкомнатная квартира в г. Кобрин по ул. Дзержинского на 5-ом этаже пятиэтажного …
€21,439
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3
66 м²
5/5
В продаже трехкомнатная квартира в Кобрине по ул. Парковая на 5-ом этаже пятиэтажного дома 1…
€29,210
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3
61 м²
4/5
В продаже трехкомнатная квартира в г. Кобрине по ул. Пушкина на 4-ом этаже пятиэтажного кирп…
€25,334
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
68 м²
2/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1985 г.п., 2 / 5 кирпич, 68,0 / 39,5 / 14,9,…
€34,031
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Кобрин, Беларусь
3
64 м²
5/5
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по ул.Дружбы. Квартира расположена на 5-ом этаже п…
€30,155
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1
40 м²
5/5
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Дружбы, 2005 г.п., 5 / 5 кирпич, 42,0 / 40,3 / 20,6 / 8,…
€33,085
Рекомендовать
Квартира
Кобрин, Беларусь
111 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Кобрине. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 114,…
€23,632
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кобрин, Беларусь
4
111 м²
1/1
Квартира в блокированном жилом доме в г. Кобрине. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 114,…
€23,632
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Кобрин, Беларусь
2
55 м²
1/5
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Дзержинского. Квартира расположена на комфортн…
€29,777
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
2
53 м²
5/5
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 2001 г.п., 5 / 5 кирпич, 54,6 / 53,0 / 29,7 / 9…
€40,648
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
63 м²
5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Настасича, 1988 г.п., 5 / 5 панель, 65,0 / 63,2 / 43,6 …
€22,687
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
1
30 м²
3/3
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1965 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,7 / 29,8 / 17…
€19,473
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
1
30 м²
2/3
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1963 г.п., 2 / 3 кирпич, 30,2 / 30,2 / 17,1 / …
€15,030
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Кобрин, Беларусь
4
79 м²
5/5
4-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. 700-летия Кобрина, 1996 г.п., 5 / 5 панель, 78,7 / 50,3…
€38,474
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
64 м²
4/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Маршала Жукова, 1978 г.п., 4 / 5 кирпич, 69,3 / 63,9 / …
€36,394
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
1
33 м²
3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1979 г.п., 3 / 5 панель, 34,6 / 32,5 / 12,2 …
€15,597
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
56 м²
3/4
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1967 г.п., 3 / 4 кирпич, 55,9 / 40,0 / 5,6, са…
€25,523
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
63 м²
3/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 3 / 5 кирпич, 62,5 / 43,8 / 7,…
€37,812
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
61 м²
4/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1972 г.п., 4 / 5 кирпич, 60,7 / 41,8 / 6,9, са…
€25,334
Рекомендовать
Квартира с домофоном
Кобрин, Беларусь
49 м²
5/5
Комната в двухкомнатной квартире (47 / 100 доля), г. Кобрин, ул. Пушкина, 1979 г.п., 5 / 5 к…
€10,398
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Квартира
Кобрин, Беларусь
43 м²
Блокированный жилой дом в г. Кобрине. 1 этаж. Квартира № 1: общ.СНБ - 18,1 кв.м, общ.- 18,1 …
€10,209
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Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
1
37 м²
4/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дружбы, 1992 г.п., 4 / 5 панель, 38,7 / 36,5 / 16,9 / 9…
€16,921
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Кобрин, Беларусь
3
73 м²
2/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1982 г.п., 2 / 5 панель, 75,2 / 72,9 / 44…
€30,250
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Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
1
34 м²
4/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1973 г.п., 4 / 5 кирпич, 34,0 / 34,0 / 19…
€21,647
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Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
76 м²
5/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Пушкина, 1985 г.п., 5 / 5 кирпич, 82,0 / 76,1 / 48,5 / …
€43,815
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Квартира 1 комната с домофоном
Кобрин, Беларусь
1
32 м²
3/5
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Советская, 1979 г.п., 3 / 5 панель, 34,0 / 32,3 / 12,2 …
€18,433
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Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
67 м²
1/5
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1979 г.п., 1 / 5 панель, 71,2 / 66,7 / 42…
€35,260
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Квартира 3 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
3
80 м²
1/2
3-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Ленина, 1952 г.п., 1 / 2 кирпич, 79,8 / 79,8 / 54,4 / 9…
€23,632
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Квартира 2 комнаты с домофоном
Кобрин, Беларусь
2
59 м²
3/4
2-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. 700-летие Кобрина, 1999 г.п., 3 / 4 кирпич, 61,2 / 59,0…
€39,703
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