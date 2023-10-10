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34 объекта найдено
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Дом
Кобрин, Беларусь
172 м²
Коробка жилого дома в Кобринском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 204,0 кв.м, общ.- 172,1 кв.м, жил.-…
€24,578
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Дом
Кобрин, Беларусь
169 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 172,3 кв.м, общ.- 168,8 кв.м, ж…
€73,733
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Дом
Кобрин, Беларусь
240 м²
Жилой дом в г.Кобрине.1992 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 239,7 кв.м, общ.- 239,7 кв.м, жил.- 65,5 …
€57,900
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Дом
Кобрин, Беларусь
109 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 145,2 кв.м, общ.- 108,9 кв.м, ж…
€56,718
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Дом
Кобрин, Беларусь
54 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,9 кв.м, общ.- 53,5 кв.м, жил.- 37,7 кв.м, 3 комн…
€35,921
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Дом
Кобрин, Беларусь
51 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 1938 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - кв.м, общ.- 50,8 кв.м, жил.- 45,11 кв.м,…
€15,125
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Дом
Кобрин, Беларусь
152 м²
Жилой дом в г. Кобрине. 2005 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 156,4 кв.м, общ.- 152,4 кв.м, жил.- 84,…
€127,615
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Дом
Кобрин, Беларусь
69 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,5 кв.м, общ.- 68,5 кв.м, жил.- 32,8 кв.м, кух.- …
€17,961
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Дом
Кобрин, Беларусь
273 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 318,4 кв.м, общ.- 273,2 кв.м, ж…
€151,248
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Дом
Кобрин, Беларусь
73 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 83,9 кв.м, общ.- 73,4 кв.м, жил.- 53,5 кв…
€23,160
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Дом
Кобрин, Беларусь
69 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,7 кв.м, общ.- 69,3 кв.м, жил.- 45,0 кв…
€22,687
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Дом
Кобрин, Беларусь
256 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1994 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 276,8 кв.м, общ.- 255,8 кв.м, ж…
€103,983
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Дом
Кобрин, Беларусь
131 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 131,3 кв.м, общ.- 131,3 кв.м. 4…
€25,050
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Дом
Кобрин, Беларусь
75 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 75,0 кв.м, общ.- 75,0…
€19,851
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Дом
Кобрин, Беларусь
79 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2006 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,9 кв.м, общ.- 78,9 кв.м, жил.- 47,4 кв…
€42,538
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Дом
Кобрин, Беларусь
90 м²
Жилой дом в Кобрине. 1962 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 95,4 кв.м, общ. - 89,8 кв.м, жил.…
€30,155
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Дом
Кобрин, Беларусь
86 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,9 кв.м, общ.- 85,9 кв.м, жил.- 52,6 кв…
€42,538
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Дом
Кобрин, Беларусь
137 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 142,1 кв.м, общ.- 137,1 кв.м, ж…
€66,171
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Дом с двором
Кобрин, Беларусь
142 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 142,0 кв.м, общ.- 142,0 кв…
€146,521
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Дом
Кобрин, Беларусь
124 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1980 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 136,6 кв.м, общ.- 124,3 кв.м, жил.- 87,4…
€43,956
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Дом
Кобрин, Беларусь
137 м²
Жилой дом под чистовую отделку в г.Кобрине. 2016 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 142,5 кв.м, общ.- 1…
€44,429
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Дом с баней
Кобрин, Беларусь
189 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 2006 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 310,1 кв.м, общ.- …
€75,624
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Дом
Кобрин, Беларусь
139 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2 этажа. Общ. СНБ- 138,7 кв.м, общ.- 138,7 кв.м, жил.- 47,0 кв.м, кух…
€114,381
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Дом
Кобрин, Беларусь
145 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2009 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 147,7 кв.м, общ.- 144,5 кв.м, жил.- 64,7…
€94,530
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Дом
Кобрин, Беларусь
143 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1975 г.п., пристройка 2005 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 143,4 кв.м, общ…
€42,444
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Дом
Кобрин, Беларусь
291 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2004 г.п. 2 этажа, цокольный этаж. Общ.СНБ - 294,6 кв.м, общ.- 290,6 …
€96,420
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Дом
Кобрин, Беларусь
150 м²
Коробка жилого дома в г.Кобрине. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 178,6 кв.м., общ. ~ 150,0 кв.м,…
€31,195
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Дом с баней
Кобрин, Беларусь
187 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 187,3 кв.м, общ.- 187,3 кв.м, ж…
€126,670
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Дом
Кобрин, Беларусь
173 м²
Жилой дом 2007 г.п. г. Кобрин. Газосиликатный блок / силикатный кирпич / шифер. Фундамент: л…
€87,913
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Дом
Кобрин, Беларусь
212 м²
Хороший большой жилой дом в г. Кобрине, 2002 г.п. Газосиликатный блок / пенопласт / силикатн…
€80,350
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