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Коттеджи в Голоцкий сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттедж в Моторово, Беларусь
Коттедж
Моторово, Беларусь
180 м²
€ 49,565
Продается дом (коттедж) в д. Моторово, в 17 км от МКАД, Голоцкий с/с в Могилевско-Пуховичско…
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
181 м²
€ 78,403
Продается современный экологичный дом 180,5 м2 из нового профилированного бруса, качественно…
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 76,601
Продается просторный 3-х этажный дом в д. Хозянинки, Пуховичский р-н, Минская обл. (23 км от…

Параметры недвижимости в Голоцкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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