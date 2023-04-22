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Квартиры в Фаниполь, Беларусь

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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 2/9 Этаж
€ 43,257
Срочно продается двухкомнатная квартира в городе Фаниполь. Квартира находится на втором этаж…
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 7/10 Этаж
€ 52,719
Продаётся двухкомнатная квартира с отличным ремонтом ! Адрес: г. Фаниполь, ул. Зелёная, д. 2…
Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 1/9 Этаж
€ 53,621
Продается просторная, светлая  3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсом…
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 58,577
Остановка – 100 метров, до ст. метро «Малиновка» - 15 минут на маршрутке. …
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 7/10 Этаж
€ 50,466
     Продаётся двухкомнатная квартира   с хорошим ремонтом и м…
Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/9 Этаж
€ 51,368
Продаём трёхкомнатную квартиру в сердце г.Фаниполь! ул.Коласа,1  Дом 1987 года постройк…
Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 9/9 Этаж
€ 42,266
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 3/5 Этаж
€ 40,914
Дом расположен в удобном для проживания месте. Квартира в хорошем состоянии готова для прожи…
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 44,338
Просторная,уютная двухкомнатная квартира в Фаниполе. Центр города.Все в шаговой доступности.…
Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 7/10 Этаж
€ 38,751
Очень уютная просторная квартира. Выполнен качественный ремонт. Встроенная кухня, входная ме…
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/10 Этаж
€ 46,772
     Просторная двухкомнатная квартира в новостройке. На окнах установлены ст…
Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 33,794
Продается просторная однокомнатная квартира. Над пятым этажом расположен полноценный техниче…
Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/10 Этаж
€ 33,254
Продается уютная 1-комнатная квартира в г. Фаниполь. Площадь : 37.1/17.0/8.4. Установлена вх…
Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
3 Количество комнат 75 м² 3/9 Этаж
€ 42,356
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 4/5 Этаж
€ 36,949
Разумный торг!  Продается 2-комнатная квартира в центре Фаниполя.   Комнаты н…
Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
2 Количество комнат 61 м² 3/5 Этаж
€ 44,158
Для реального покупателя есть хорошие бонусы!В районе вся инфраструктура в шаговой доступнос…
Квартира в Фаниполь, Беларусь
Квартира
Фаниполь, Беларусь
56 м² 1/5 Этаж
€ 21,178
     Продаются две уютные комнаты  в квартире со всежим ремонтом.  …
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