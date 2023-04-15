Купить дом в Червенский район, Беларусь

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57 объектов найдено
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Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат
50 м²
Количество этажей 1
€ 27,019
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 17,112
Продается дача Минская обл., Червенский р-н, СТ "Вересок", 22 км от МКАД (Могилевс…
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 17,562
Дом на большом участке в а.г. Рованичи! Адрес: д. Рованичи, ул. Партизанская ⭕️ О Вашем буду…
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,425
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания. Дом жилой с мебелью…
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 17,922
Продажа дачного дома в 50-ти километрах от Минска! Адрес: СТ Лежневка ⭕️ О Вашем будущ…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 12,158
Продается земельный участок с домом в СТ "ВЕРЕСОК" 10 СОТОК. Дом блочный…
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 20,624
Продается дача Могилевское направление,32км от Минска.7 км от п.Смиловичи, С.т Лесное. Участ…
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 9,006
Деревянный дом 1945 года постройки в живописном месте. До деревни от МКАД 50 км по скоростно…
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 49,444
Продается дом в деревне Куколевка, недалеко от Минска Адрес: д. Куколевка, ул. Центральная ⭕…
Дом
Клинок, Беларусь
76 м²
€ 25,127
❤️ Комфортный дом в Червенском районе среди природы в деревне Клинок. Адрес: Клин…
Дом
Червень, Беларусь
62 м²
€ 14,860
Продаётся дом в Червене по улице Колхозная! Адрес: Червень, ул. Колхозная - Одноуровне…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,220
Двухуровневый дачный дом в 25-ти минутах от Минска! Адрес: СТ "Елочка" ❤️ Комфортн…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 23,416
Предлагаем Вашему вниманию дачу в ближайшем к городу минском пригороде! Дом состоит из 3 уро…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 17,022
Продаётся дача с новым домом вблизи Минска! СК «ВЕРЕСОК», Смиловичский с/с, Черв…
Дом
Смиловичи, Беларусь
56 м²
€ 58,540
Если вы устали от городской суеты и хотите жить за городом, при этом не далеко от мегаполиса…
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 10,627
Продается дача ,могилевское направление, с\т Ёлочка- 2.От домика до МКАД 26 км. Участок 4.5 …
Дом
Червень, Беларусь
53 м²
€ 24,767
Дом подходит для круглогодичного проживания, площадью 52,5кв.м., три жилые комнаты, кухня, в…
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
148 м²
€ 42,239
Продается дом в СТ «Лежневка» Минская обл., Червенский р-н.,Червенский с/с…
Дом
Гребёнка, Беларусь
25 м²
€ 12,609
Продается отличный участок с новым домом в деревне Гребенка Червенского р-на Минской области…
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
99 м²
€ 25,217
Продается уютный дом, пригодный для круглогодичного проживания в д. Репище (Червенский…
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,602
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Дом
Журавковичи, Беларусь
47 м²
€ 18,823
Продается дом в гп. Смиловичи, 25 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, развитая инф…
Коттедж
Турец, Беларусь
122 м²
€ 85,559
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 14,140
Продается шикарный дом в деревне Нежевка, 50 км от МКАД. Общая площадь 38,6 м2, жилая площад…
Дом
Натальевск, Беларусь
99 м²
€ 43,230
В продаже дом для комфортной жизни в д. Натальевск, пригород г. Червень. Благоустроенный зем…
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 19,814
Продается дом возле города Червень, в деревне Хвоенщина. Дом крепкий, после реконструкции, 6…
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 67,546
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Дом
Червень, Беларусь
459 м²
€ 67,546
Продаётся законсервированное незавершенное капитальное строение. Идеально подойдет для комме…
Дом
Червень, Беларусь
68 м²
€ 17,112
Для людей, любящих тишину - предлагаем к покупке деревенский дом. Дом подходит для круглогод…
Коттедж
Клинокский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 130,589
Продаётся комфортабельный коттедж в д. Убель (40 км от МКАД)! Предлагаем к приобретению уютн…
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