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Купить квартиру в Червенский район, Беларусь

Червень
5
Смиловичи
3
Смиловичский сельский Совет
3
Руднянский сельский Совет
2
Ляденский сельский Совет
1
Квартира В архив
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 5,404
Квартира в центре города с собственным огородом! Адрес: Червень, ул. Карла Либкнехта ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнатыв Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 40,528
Продается 3х комнатная квартира в г.п. Смиловичи.Улица М.Горького дом 20.Дом кирпичный,кварт…
Квартира 2 комнатыв Смиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смиловичи, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/3 Этаж
€ 34,674
Смиловичи – наиболее развитый город-спутник Минска с хорошей экологической обстановкой…
Квартира 4 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 26,928
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию  Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 25,127
Продается двухкомнатная квартира в пригороде Минска, готовая к проживанию. Адрес: Червень, у…
Квартира 1 комнатав Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 17,922
Просторная однокомнатная квартира рядом с центром. Отличное расположение дома, в шаговой дос…
Квартирав Руднянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Руднянский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,006
Продается полдома в деревне Великий Бор Червенского района.  2-комнатная квартира в бло…
Квартира 3 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 40,438
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
Квартира 3 комнатыв Ляденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ляденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 2/2 Этаж
€ 32,422
Продается 3 - комнатная квартира в двухэтажном теплом кирпичном доме на втором&nbs…
Квартира 2 комнатыв Руднянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Руднянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 9,006
Продается полдома в деревне Великий Бор, Червенский район. Согласно документам, - это кварти…
Квартира 3 комнатыв Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 5/5 Этаж
€ 53,136
Эксклюзивное и единственное предложение 3-комнатной квартиры в гп. Смиловичи! Новостройка (2…

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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