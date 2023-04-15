Купить квартиру в Червенский район, Беларусь

Квартира 3 комнаты Червень, Беларусь 3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж

€ 40,438

Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…