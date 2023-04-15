Купить квартиру в Червенский район, Беларусь

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Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 5,404
Квартира в центре города с собственным огородом! Адрес: Червень, ул. Карла Либкнехта ⭕️ О Ва…
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
2/3 Этаж
€ 40,528
Продается 3х комнатная квартира в г.п. Смиловичи.Улица М.Горького дом 20.Дом кирпичный,кварт…
Квартира 2 комнаты
Смиловичи, Беларусь
2 Количество комнат
53 м²
2/3 Этаж
€ 34,674
Смиловичи – наиболее развитый город-спутник Минска с хорошей экологической обстановкой…
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 26,928
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 25,127
Продается двухкомнатная квартира в пригороде Минска, готовая к проживанию. Адрес: Червень, у…
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
4/4 Этаж
€ 17,922
Просторная однокомнатная квартира рядом с центром. Отличное расположение дома, в шаговой дос…
Квартира
Руднянский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,006
Продается полдома в деревне Великий Бор Червенского района. 2-комнатная квартира в бло…
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
3 Количество комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 40,438
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
Квартира 3 комнаты
Ляденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
2/2 Этаж
€ 32,422
Продается 3 - комнатная квартира в двухэтажном теплом кирпичном доме на втором&nbs…
Квартира 2 комнаты
Руднянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
64 м²
1/1 Этаж
€ 9,006
Продается полдома в деревне Великий Бор, Червенский район. Согласно документам, - это кварти…
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
5/5 Этаж
€ 53,136
Эксклюзивное и единственное предложение 3-комнатной квартиры в гп. Смиловичи! Новостройка (2…
Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь
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