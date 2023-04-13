Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Брест
  5. Дома

Купить дом с бассейном в Брест, Беларусь

6 объектов найдено
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Бресте  по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
630 м²
€ 186,408
Лот 6214. Земельный участок с расположенным на нем 3-этажным жилым домом. Крыша - оцинкованн…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. СРОЧНО П…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
233 м²
€ 175,496
Лот 5541. В продаже жилой двухэтажный дом с цокольным этажом , расположенный на участке 10 с…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
157 м²
€ 150,035
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. Предлага…

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти