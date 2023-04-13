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Купить коттедж с бассейном в Брест, Беларусь

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Бресте  по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…

Параметры недвижимости в Брест, Беларусь

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