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Купить дом в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

65 объектов найдено
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
51 м²
€ 40,528
Продается дом в Острошицком городке Адрес: аг. Острошицкий Городок, пер. Озерный ❤️ Отличный…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 31,522
Дом расположен на ровном участке, находиться в 16 км от Минска, рядом с участком 3 леса, в ш…
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
257 м²
€ 99,068
Продажа дома всего в 12-ти километрах от Минска Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Совхозна…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 42,329
Продается  дом  и земельный участок в д. Ключники (рядом с аг. Острошицкий городок…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 44,941
Продаётся дача в прекрасном месте! Адрес: СТ Узборье-строй ⭕️ О Вашем будущем участке: - Огр…
Коттеджв Околица, Беларусь
Коттедж
Околица, Беларусь
263 м²
€ 135,093
Продается VIP - коттедж из 5 комнат, три санузла, центральное водоснабжение, сантехника и са…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 23,866
Продается отличная дача в Минском районе в СТ "Оптик-Узборье", 16 км от МКАД в Лог…
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
46 м²
€ 67,546
Продаётся дом с баней в живописном месте! Адрес: аг. Острошицкий Городок, ул. Лесная ⭕️ О Ва…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 26,928
Продаётся дом на просторном аккуратном участке! Адрес: д. Бродок, ул. Центральная ⭕️ О Вашем…
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
198 м²
€ 121,583
Действительно хорошее предложение! Современный кирпичный коттедж с евроремонтом, в близком п…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 16,121
Двухуровневый дачный дом в живописном СТ Оптик-Узборье! Адрес: СТ "Оптик-Узборье" …
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
254 м²
Цена по запросу
  Для тех, кому надоели бетонные джунгли! Современная архитектура, индивидуальное решен…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 14,860
Настоящая ДАЧА! В 15 км от Минска! Ровный, ухоженный участок 7 сток, с посаженными плодовыми…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 28,820
Продаётся уютное место для отдыха. 15 км от МКАД. Дача полностью готова к проживанию и не тр…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
229 м²
€ 201,738
3 уровня, Блоки, крыша -металлочерепица.  Газ, вода-скважина.  Общая площадь 229,1…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 53,947
Вашему вниманию представляется отличный двухуровневый коттедж под чистовую отделку в 16 км о…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 30,531
Дача рядом с лесом — место, куда в любые выходные можно просто уехать из города и побы…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 40,438
Продается дача,логойское направление,17 км от МКАД,2 км недоезжая п.Раубичи.С/т. Здоровье-81…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 44,941
Трёхуровневый дом возле соснового бора! Адрес: СТ Колос-Сад ⭕️ О Вашем будущем участке: …
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
170 м²
€ 80,155
❤️ Отличный дом в престижном агрогородке Острошицкий Городок среди живописной природы и в 14…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
194 м²
€ 211,645
Продаётся прекрасный энергоэффективный экологичный коттедж 100% готовности с мебелью возле &…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
223 м²
€ 540,370
Продажа коттеджа, расположенного по адресу д. Раубичи ул. Березовая. Общая площадь СНБ - 223…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 53,947
Вашему вниманию представляется отличный двухуровневый дом под чистовую отделку в 16 км от Ми…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 17,832
Продается оригинальная уютная дача в СТ "Узборье" Минского района, 16 км от МКАД в…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 17,922
Дача рядом с Раубичами (СТ «Оптик-Узборье»). 16 км от МКАД. Логойское направление. Хорошая …
Коттеджв Марьяливо, Беларусь
Коттедж
Марьяливо, Беларусь
163 м²
Цена по запросу
Продаётся прекрасный энергоэффективный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттед…
Коттеджв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 150,403
Коттедж  в ближайшем пригороде на берегу Дубровского водохранилища. Очень тихое, живопи…
Домв Острошицкий Городок, Беларусь
Дом
Острошицкий Городок, Беларусь
160 м²
€ 157,608
Светлый, теплый и просторный дом!   Предлагаем Вашему вниманию двухуровневый дом 1…
Домв Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 22,245
Продается отличная дача в Минском районе в СТ "Оптик-Узборье", 15 км от МКАД в Лог…
Домв Марьяливо, Беларусь
Дом
Марьяливо, Беларусь
99 м²
€ 63,043
АКЦИЯ!  Только три недели цена снижена и у вас есть прекрасная возможность  приоб…

Параметры недвижимости в Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь

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