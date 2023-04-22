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Дома в Осиповичский район, Беларусь

Гродзянский сельский Совет
3
Вязьевский сельский Совет
2
Осиповичи
2
Свислочский сельский Совет
2
Липенский сельский Совет
1
10 объектов найдено
Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 10,814
В этой локации наше предложение такое одно! Большой дом для летнего отдыха или для жизни кру…
Дом в Каменичи, Беларусь
Дом
Каменичи, Беларусь
44 м²
€ 6,218
Если Вы устали от городской суеты, шума и хотите насладиться природой, чистейшим воздухом, т…
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 12,617
Дом и все необходимые постройки в шикарном месте. На удалении от городов и больших трасс, с …
Дом в Вязье, Беларусь
Дом
Вязье, Беларусь
108 м²
€ 21,628
Дом   и большой участок  в шикарном месте. Водохранилище на Свислочи –и…
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
106 м²
€ 63,984
Продается отличный дом с ремонтом в центре города Осиповичи. Могилевская обл., 92 км от МКАД…
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
39 м²
€ 12,617
Продается полдома и второй дом ( оформлен как летняя кухня). Участок фактически и юриди…
Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 9,012
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316,  лицензия №02240/54  от&nb…
Коттедж в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
458 м²
€ 135,178
      Продается жилой шикарный коттедж в д. Голынка Осиповичского р-на  …
Дом в Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 9,913
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - деревянн…
Дом в Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
166 м²
€ 27,036
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - кирпич. …

Параметры недвижимости в Осиповичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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