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Квартиры в Осиповичский район, Беларусь

Осиповичи
3
Вязьевский сельский Совет
1
Елизовский сельский Совет
1
Лапичский сельский Совет
1
Свислочский сельский Совет
1
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Осиповичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 21,538
Продаётся двухкомнатная квартира в городе Осиповичи! В квартире продаётся со всей необходимо…
Квартира 2 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Свислочь, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 8,832
Продается двухкомнатная квартира 115 км от МКАД, Гомельское направление, Осиповичский р-н, а…
Квартира в Осиповичи, Беларусь
Квартира
Осиповичи, Беларусь
75 м² 4/5 Этаж
€ 10,814
Квартира 2 комнаты в Елизово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Елизово, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 15,230
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…
Квартира 2 комнаты в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 5,858
Центральная канализация, отопление, вода. До Осипович 15 км, ходят автобусы. Автолавка …
Квартира 3 комнаты в Лапичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лапичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 9,012
Продается 3-х комнатная квартира в а.г. Лапичи.  4/4, кирпичный, площадь 55,4/39,2/5,8,…
Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 49,565
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира с евроремонтом в центре города Осиповичи.Развита…

Параметры недвижимости в Осиповичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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