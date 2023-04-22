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Квартиры в Штирия, Австрия

Грац
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Квартира 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4 Количество комнат 86 м² Количество этажей 3
€ 271,399
  Начало строительства: май 2020 г. Сдача объекта: ожидается в конце 2022 г. Цен…
Квартира 2 спальни в Грац, Австрия
Квартира 2 спальни
Грац, Австрия
82 м²
€ 299,000
Прекрасная квартира площадью 82 кв.м расположена в пригороде Граца, Австрия. Светлая квартир…

Параметры недвижимости в Штирия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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