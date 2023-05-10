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Шале в Нижняя Австрия, Австрия

Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 7 спален в Баден, Австрия
Шале 7 спален
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
€ 6,500,000

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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