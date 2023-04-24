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Квартиры в Бургенланд, Австрия

Оберварт
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5 объектов найдено
Квартира в Штейнберг, Австрия
Квартира
Штейнберг, Австрия
9 742 м²
€ 99,000
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
Пентхаус 6 комнат в Бад-Тацмансдорф, Австрия
Пентхаус 6 комнат
Бад-Тацмансдорф, Австрия
6 Количество комнат 334 м² 5/2 Этаж
€ 4,000,000
Продается или с…
Квартира в Штейнберг, Австрия
Квартира
Штейнберг, Австрия
9 742 м²
€ 99,000
Солнечный участок под застройку в сказочном курорте в часе езды от Вены - чистое ощущение от…
Пентхаус 8 комнат в Мюллендорф, Австрия
Пентхаус 8 комнат
Мюллендорф, Австрия
8 Количество комнат 471 м² 6 Этаж
€ 1,850,000
Краткая информация об объекте: • находится в прекрасном состоянии, оснащен по последнему сл…
Квартира 5 комнат в Оберварт, Австрия
Квартира 5 комнат
Оберварт, Австрия
5 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 6,990,000
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Параметры недвижимости в Бургенланд, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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