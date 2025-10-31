Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Лас-Пиньяс
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Лас-Пиньяс, Филиппины

1 объект найдено
Дом 6 спален в Лас-Пиньяс, Филиппины
Дом 6 спален
Лас-Пиньяс, Филиппины
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
PORTOFINO SOUTH BRANDNEW HOUSE & LOT with swimming pool Location: Daang Hari, Almanza Dos, L…
$1,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лас-Пиньяс, Филиппины

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти