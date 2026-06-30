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Кондо в Баколод, Филиппины

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2 объекта найдено
Кондо в Баколод, Филиппины
Кондо
Баколод, Филиппины
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этот полностью меблированный студийный кондоминиум в Барангай Бата, Баколод-Сити, предлагает…
$46,088
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Кондо в Баколод, Филиппины
Кондо
Баколод, Филиппины
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этот полностью меблированный студийный кондоминиум в Барангай Бата, Баколод-Сити, предлагает…
$46,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
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Параметры недвижимости в Баколод, Филиппины

Недорогая
Элитная
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