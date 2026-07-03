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Дома в Парагвае

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Region Oriental, Парагвай
Лента Цена снижена
Вилла 6 комнат
Region Oriental, Парагвай
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 000 м²
Количество этажей 1
Исключительная роскошная вилла в Парагвае с участком 7,4 га, бесконечным бассейном, джакузи,…
$460,466
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Дом 4 комнаты в Trinidad, Парагвай
UP UP
Дом 4 комнаты
Trinidad, Парагвай
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Продажа - это приближение. Участок площадью 1 гектар на юге Парагвая, Итапуа – в Тринидаде, …
$171,460
НДС
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Частный продавец
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Параметры недвижимости в Парагвае

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