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Дома с садом в Парагвае

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Trinidad, Парагвай
UP UP
Дом 4 комнаты
Trinidad, Парагвай
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Продажа - это приближение. Участок площадью 1 гектар на юге Парагвая, Итапуа – в Тринидаде, …
$171,460
НДС
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Параметры недвижимости в Парагвае

с гаражом
с террасой
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