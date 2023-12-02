Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма”
с ультрасовременным дизайном и архитектурой.
Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от
Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо.
Вид на бескрайний океан!
ДВЕ БАШНИ
с 28 и 21 этажами
БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже
БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже
АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями
ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой
ИНФРАСТРУКТУРА:
Круглосуточная охрана
Общий холл с администратором на первом этаже
Места для отдыха
Парковки для гостей
Личный балкон
Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона)
-крытая терраса
-рестораны и кафе
-бассейн
-выход на частный пляж
Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)
-многофункциональный корт
-терраса
-тренажерный зал
-сауна
-детская игровая площадка
-комната для частных мероприятий
-джакузи
-семейный бассейн
В комплексе всего 281 апартамент
Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2
Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями
Вид из всех апартаментов - на океан
К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$
План оплат:
1-й вариант - 100%
2-й вариант:
ПВ - 30%
70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом жить и сдавать недвижимость 50можно сразу
Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год
Ежегодный прирост стоимости -8-10%
Комплекс готовый-2016 г
МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ!
Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан!
КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ
Здание комплекса состоит из 56 этажей.
Первые 10 этажей включают в себя:
места для отдыха
корты для тенниса и сквоша
игровые комнаты
сауну и спа-центр
парковку.
НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА
Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка
Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша
Огромный бассейн для взрослых и детей
Открытая терраса для отдыха и барбекю
На одном этаже располагаются только два апартамента.
Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.
Три парковочных места для каждого из апартаментов.
Надежные противопожарные и аварийные установки.
Современная система видеонаблюдения.
АПАРТАМЕНТЫ:
Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это
336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями.
Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу.
Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан.
Открытая кухня-столовая для завтраков.
В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!
Комплекс Милый Дом
Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити
и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом –
это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя
городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу.
Круглосуточная охрана
Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией
Полная вспомогательная аварийная служба
Консьерж сервис
Три этажа для парковки
Три основных пассажирских и один грузовой
Парковка для посетителей
НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ:
Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой.
12 апартаментов на этаже.
6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.
НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:
Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.
На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой.
Престижное членство в Pearl Beach Club
Частный доступ к пляжу
и бассейну
Фитнес-центр
Спа-центр класса люкс
Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2;
226,8 м2-394,8 м2
Комплекс сдан в 2012 году.