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Продажа новостроек в Distrito Panama

Caimitillo
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Апарт - отель Королевская Пальма
Апарт - отель Королевская Пальма
Caimitillo, Панама
от
€151,479
Площадь 70 м²
1 объект 1
Комплекс апартаментов на берегу моря “Королевская пальма” с ультрасовременным дизайном и архитектурой. Комплекс расположен в Плайя Горгона, всего в 50 минутах от Панама-Сити и в нескольких минутах от города Коронадо. Вид на бескрайний океан!   ДВЕ БАШНИ с 28 и 21 этажами   БАШНЯ А располагается 6 квартир на этаже БАШНЯ Б располагается 8 квартир на этаже АПАРТАМЕНТЫ могут быть с 1 или 2-мя спальнями ЛИФТЫ 4 пассажирских и один грузовой ИНФРАСТРУКТУРА: Круглосуточная охрана Общий холл с администратором на первом этаже Места для отдыха Парковки для гостей Личный балкон   Инфраструктура 1-го этажа (1-я социальная зона) -крытая терраса -рестораны и кафе -бассейн -выход на частный пляж   Инфраструктура 3-го этажа (3-я социальная зона)   -многофункциональный корт -терраса -тренажерный зал -сауна -детская игровая площадка -комната для частных мероприятий -джакузи -семейный бассейн   В комплексе всего 281 апартамент Апартаменты площадью 70 м2 , 129 м2 и 135 м2 Апартаменты с 1 и с 2-мя спальнями Вид из всех апартаментов - на океан К продаже осталось несколько апартаментов по цене 165 000$ План оплат:  1-й вариант - 100% 2-й вариант:  ПВ - 30%  70%- рассрочка от застройщика под 6.5% на 5 лет, при этом  жить и сдавать  недвижимость 50можно сразу Прогнозируемый доход от аренды-минимум 6-8 % в год Ежегодный прирост стоимости -8-10% Комплекс готовый-2016 г    
Апарт - отель Матис
Апарт - отель Матис
Caimitillo, Панама
от
€899,695
Площадь 337 м²
1 объект 1
МАТИС - КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ АБСОЛЮТНОЙ РОСКОШИ И СТИЛЯ! Комплекс апартаментов класса люкс был специально разработан для тех, кто мечтает об истинном наслаждении жизнью, к тому же с прекрасным видом на бескрайний океан! КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ Здание комплекса состоит из 56 этажей.  Первые 10 этажей включают в себя: места для отдыха корты для тенниса и сквоша игровые комнаты сауну и спа-центр парковку. НА 6 ЭТАЖЕ РАСПОЛОЖЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА Пространство для проведения различных мероприятий и игровая площадка Тренажерный зал, сауна, корт для сквоша Огромный бассейн для взрослых и детей Открытая терраса для отдыха и барбекю  На одном этаже располагаются только два апартамента.  Ультрасовременные бесшумные пассажирские лифты и грузовой лифт.  Три парковочных места для каждого из апартаментов. Надежные противопожарные и аварийные установки. Современная система видеонаблюдения.   АПАРТАМЕНТЫ: Площади апартаментов комплекса представлены в следующих вариантах – это 336,9 м2 и 342,9 м2 с тремя спальнями. Есть возможность приобретения апартаментов с четырьмя спальнями. Такой вариант проектируется и рассчитывается по эксклюзивному запросу. Гостиная – столовая комната с видом на потрясающий океан. Открытая кухня-столовая для завтраков. В комплексе МАТИС Вы найдете для себя всё, что нужно для роскошной и умиротворенной жизни!  
Апарт - отель Милый Дом
Апарт - отель Милый Дом
Caimitillo, Панама
от
€302,040
Площадь 104–368 м²
2 объекта 2
Комплекс Милый Дом  Расположенный всего в 15 минутах езды от центра города Панама Сити и с видом на Тихий океан и Панамский канал – Милый дом – это идеальный дом, удовлетворяющий потребности как любителя городского стиля жизни, так и любого, кто хочет иметь быстрый доступ к пляжу. Круглосуточная охрана Двойной стеклопакет с тепло- и звукоизоляцией Полная вспомогательная аварийная служба Консьерж сервис Три этажа для парковки Три основных пассажирских и один грузовой  Парковка для посетителей   НА ЭТАЖАХ С 4 ПО 19 РАСПОЛАГАЮТСЯ: Апартаменты с 1 и 2-мя спальнями, ванными комнатами, гардеробной, открытой кухней, личным балконом и террасой. 12 апартаментов на этаже. 6 апартаментов с видом на океан, и 6 апартаментов с видом на Панамский канал и тропический лес.   НА ЭТАЖАХ С 20 ПО 24 РАСПОЛАГАЮТСЯ:  Пентхаусы с 3-мя спальнями, 3-мя ванными комнатами, открытой кухней, гардеробной, просторной террасой и видом на океан.   На последних этажах комплекса расположены места для отдыха с панорамным обзором, бассейном, тренажерным залом, открытой террасой и игровой комнатой. Престижное членство в Pearl Beach Club  Частный доступ к пляжу и бассейну  Фитнес-центр  Спа-центр класса люкс   Площадь апартаментов 103,9 м2-133,9 м2;                                                     226,8 м2-394,8 м2 Комплекс сдан в 2012 году.  
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