Jaramillo Abajo, Панама

от €267,201

95–145 м² 3

Сдача в: 2025

Комплекс Пиноальто Локация: 10 минут от городка Бокете. Готовность - 2025 г. Комплекс Пиноальто расположен в предгорьях Бокете, небольшого городка в высокогорной провинции Чирики в Панаме, рядом с речным каньоном, с одной стороны, и конным клубом, с другой. Стремясь расширить туристическую инфраструктуру в районе города Бокете и инвестиционные возможности, которые были открыты в этом регионе, застройщик стремится развивать проект Пиноальто. Таким образом, проект Пиноальто является привлекательнейшим инвестиционным проектом. Этот уютный горный проект состоит из апартаментов различного размера и множества общественных зон в курортном стиле, ориентированных на спокойный комфортный досуг и общение. Инфраструктура комплекса: -Ресторан -Террасы -Читальный зал -Кофейня -Зоны барбекю -Бассейны -Смотровые площадки Естественная вентиляция и затенение Стратегии максимального комфорта в тропическом климате. Ориентация и форма зданий позволяют ветру проникать во все кондоминиумы и места общего пользования. Открытые коридоры способствуют циркуляции воздуха по всему зданию, так что каждая единица имеет возможность перекрестной вентиляции. КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ 3 ФАЗЫ: Доступна Фаза А - 34 апартамента Площадь апартаментов от 95 м2 до 145 м2 ЦЕНЫ от 313 500 до 478 500 $ План оплат при рассрочке на 5 лет: 15% при подписании контракта 10% через 8 месяцев 10% через 6 месяцев 15% через 24 месяца Итого - 50% предоплата в строительстве Остальные 50% в рассрочку на 5 лет со ставкой 6,5% (может меняться) Без процесса предварительного одобрения Без штрафа за переплату Готовность фазы А проекта Пиноальто: 6 месяцев до предпродажи 18 месяцев на строительство Будет завершено в первом - втором квартале 2025 г.