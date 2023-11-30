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Квартиры-студии в Панама

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3 объекта найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки С! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€277,713
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки В! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€277,713
Оставить заявку
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Панама (город), Панама
Студия 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Панама (город), Панама
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 20/43
Вариант апартамента планировки А! Аркадия- это один из самых лучших инвестиционных объект…
€268,607
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Параметры недвижимости в Панама

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