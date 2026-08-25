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Коммерческая недвижимость в Маскате, Оман

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1 объект найдено
Видовые апартаменты премиум- класса с панорамой моря в престижном районе Al Mouj в Маскат, Оман
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Видовые апартаменты премиум- класса с панорамой моря в престижном районе Al Mouj
Маскат, Оман
Число комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 6/8
Продажа 2-комнатных апартаментов с кабинетом и прямым видом на море в Bellevue  by Ideal Bui…
$81 366
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