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Дома с видом на море в Омане

1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Салала, Оман
Вилла 3 комнаты
Салала, Оман
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
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$439,400
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Параметры недвижимости в Омане

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