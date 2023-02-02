Рынок недвижимости Монако бьет все рекорды. Продажи недвижимости в Княжестве впервые превысили 1 миллиард евро.

В 2022 году в Монако состоялось 88 сделок по продаже недвижимости, в то время как год назад было всего 23. Более того, продажи недвижимости в государстве впервые превысили один миллиард евро. По словам Оливье Прадо, управляющего директора Monaco Properties, причина этого кроется в процентных ставках.

«Богатые люди хорошо знают, что процентные ставки растут, будут продолжать расти и остановятся на высоких уровнях. Поэтому 2022 год был отличной возможностью купить недвижимость по разумным процентным ставкам», — говорит он. «Тем более, что во Франции и Монако вы можете брать кредиты по фиксированным ставкам, тогда как в Соединенных Штатах или Великобритании ставки могут быть переменными».

Цены на недвижимость в Монако довольно высоки, но если посмотреть на них в долларах, то выяснится, что в 2022 году они упали на 20-25%. Причиной стало ослабление евро. Как отметил Оливье Прадо, такая ситуация делает рынок недвижимости привлекательным для международных инвесторов; княжество становится своего рода безопасным убежищем для инвесторов во времена высокой инфляции.

Также эксперты отмечают, что на рынке недвижимости Монако образовался новый тип спроса: жильем в стране стали активно интересоваться именно семьи, которые приезжают сюда на ПМЖ. Это означает, что спросом теперь пользуются большие по размеру квартиры, а так как стоят они дороже, рынок от этого только выигрывает.

Из районов Монако, первое место по востребованности занял Ларвотто. В 2022 году, он стал районом с самой высокой средней ценой продажи за квадратный метр, поднявшись с €59,000 до €62,000 евро за год.

Таким образом, 2022 год был довольно успешным для рынка недвижимости Княжества. Тем не менее, управляющий директор Monaco Properties предостерегает:

«Мы ожидаем изменения тенденции к 2023 году: как мы видели во время экономических кризисов 2000 и 2008 годов, рынок недвижимости потерял от 30 до 50% количества сделок в последующие годы, то есть в 2002, 2009 и 2010 годах. Мы считаем, что при стабилизации процентных ставок и евро, а также дополнительных ограничениях, которые будут введены в отношении дилеров недвижимости, рынок недвижимости 2023 года будет менее динамичным, даже если цены сделок останутся на прежнем уровне».