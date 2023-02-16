Дома в Финляндии больше не покупают? Аналитики об обвале инвестиций в стране

2022 год завершился не совсем удачно для рынка недвижимости Финляндии — инвестиции в сектор упали на 58% в четвертом квартале. Хотя начинался год с самых высоких показателей в истории.

С октября по декабрь 2022 года инвестиции в финский рынок недвижимости сократились на 58%, до €973 миллионов. Такие данные приводит международная консалтинговая компания CBRE. Среди причин такого падения — неопределённость на фоне мирового инфляционного давления и рост процентных ставок.

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Что примечательно, первое полугодие 2022-го, напротив, было самым активным с точки зрения инвестиций в недвижимость: суммы вложений в этот период составили €4,53 миллиарда. В целом, за весь 2022 год в финскую недвижимость было инвестировано €7,2 млрд, Это, кстати, на 1% больше, чем в 2021 году.

Аналитики компании CBRE считают, что первая половина 2023-го, скорее всего, тоже будет «небогата» на инвестиции: прогнозируется сокращение вложений в пределах 5-10%. Однако со второй половины года активность должна возрасти.