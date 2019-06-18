Маленькая страна-заповедник в Центральной Америке с Тихим океаном и Карибским морем. С пещерами, водопадами, горами и вулканами, а еще с самыми настоящими необитаемыми островами... Земельный спрос, кофейное производство, покупка жилья и получение паспорта костариканца. Добро пожаловать на «Богатый берег», именно так с испанского переводится Коста-Рика.

Красота, которая не ускользает. География

Небольшое государство впечатляет богатой растительностью, роскошными пляжами и нетронутыми цивилизацией островами – Негритос, Лос-Пахарос и самым известным — Кокос. Дикие места с кристально чистым океаном и густыми джунглями. Места встреч дайверов, серферов и виндсерферов. С легкой руки писателя Роберта Луиса Стивенсона на Isla del Coco (англ. Cocos), площадью всего 24 км2, жил капитан Флинт. Именно там снимали фильм «Парк Юрского периода».

Еще одно место «испытать себя на впечатлительность» - сплав на лодках по реке Бальса (вдоль подножия вулкана Ареналь). Релакс-рафтингом такое путешествие не назовешь и существует огромная вероятность выпасть. Но подвесные мосты, водопады, каньоны, ущелья, ленивцы и обезьяны приведут в настоящий восторг. Красота вокруг поражает. Без «водной темы» здесь никак не обойтись.

К примеру, Тамариндо – лучший курорт для любителей больших волн, рыбалки и подводных ныряний с аквалангом. Пунтаренас с береговой линией в 1000 километров занимает большую часть побережья Тихого океана от Панамы до полуострова Никойя.

При этом, провинция считается самым дешевым в мире курортом.Зато самый чистый пляж с престижной наградой «Голубой флаг» находится в Плайя Каррильо.

Тропический климат

Сезонов два - сухой и дождливый. Первый начинается в ноябре и длится до весны. Это лучшее время для приезда. Летом дождливо. Средняя годовая температура воздуха — +25 C.

Высокая температура (до +37C) и влажность воздуха (90%) характеризует провинцию Хако. В национальном парке Монтеверде дождь идет почти каждый день.

Немного истории

Коста-Рика — это бывшая испанская колония. Страна стала независимой в XIX веке. Первым европейцем, ступившим на эту землю, стал Христофор Колумб. Далекий 1502 год и надежда найти золото (слухи о сокровищах есть и сейчас). Здесь есть единственный регион, где раньше обитали племена майя - Гуанакасте.

У Коста-Рики интересная политическая жизнь. Первая в истории страны женщина-президент — Лаура Чинчилья Миранда. Известные инициативы правительницы: введение для женщин трех выходных дней в неделю вместо двух, а также легализация однополых браков. Сейчас возглавляет страну журналист и писатель Карлос Альварадо Кесада.

Простор «для жизни и мечты»

Религия большинства местных жителей – католицизм. Официальный язык в стране испанский. Многие горожане знают английский и охотно общаются на нем. Любимая фраза местных - «Pura Vida» (переводиться как «безупречная жизнь»). Правда, по смыслу ближе к «жизнь прекрасна».

Довольно органично и естественно смотрятся поцелуи и многочисленные объятия, как проявление отличного расположения. Страна часто занимает первое место в Международном индексе счастья, она признана лучшим местом для проживания на пенсии.

Еще костариканцы (которые называют себя “тикосами”) не любят планировать, ведь все лучшее происходит здесь и сейчас. Поэтому в традиции — еженедельные гулянья на центральных улицах и пикники за городом. Все проходит весело, с танцами, скачками, петушиными битвами и корридами быков. Тут нет испанской арены, а к быкам только стараются прикоснуться. Участие доступно для всех.

Любимое хобби «тикосов» - разрисовка деревянных повозок. Это не удивительно, ведь символ Коста-Рики - повозка, запряженная волами.

Любимые сказки

Фольклор может многое рассказать о местном быте. На монстрах и странных существах выросло не одно поколение людей разных стран. Не всегда легенды кажутся вымыслом.

Длинноволосая девушка Сегуа завлекает своей красотой, но потом «открывает» свой реальный облик – отродье с конским черепом вместо головы, как правило, все заканчивается печально.

Еще один популярный персонаж – плачущая Льорона, ее стоит опасаться запоздалым путникам. Есть мнение, что девушек-монстров придумали жены, чтобы стращать своих мужей.

От сказок к реальности. Виза на въезд в Коста-Рику

Важный законодательный момент - отдельная виза не требуется туристам, имеющим визы в США и Шенгенские мультивизы, действующие 3 месяца со дня окончания путешествия в Коста-Рику. Для жителей России и Украины для пребывания до 90 дней, виза не требуется. Белорусам виза нужна.

Интересная особенность: туристам внешне похожим на «хиппи» во въезде в страну могут отказать. Такой внешний вид в стране запрещен.

Вид на жительство и второе гражданство

Тропический рай — отличный выбор для жизни и выгодные денежные вложения. Иностранцы могут приобретать недвижимость в Коста-Рике абсолютно свободно. Инвестор имеет право на оформление статуса резидента (вида на жительство) с возможным последующим двойным гражданством и безвизовым въездом в большинство стран мира. Получить паспорт можно через 7 лет.

Закон обязывает инвестировать 200 тысяч долларов в дом, квартиру или бизнес. Вообще, в этой стране действует несколько программ для эмиграции. Любая сделка – процедура неспешная: от полугода до года.Взятку лучше не предлагать.

Самый легкий способ для эмиграции – заключение брака с костариканцем. Спустя три года он дает статус постоянного резидента.

В любом случае, в зависимости от условий для эмиграции, список необходимых документов устанавливается индивидуально.

В основной пакет чаще всего входят:

свидетельство о рождении;

свидетельство о заключении брака;

справка об отсутствие судимости;

диплом об образовании;

для детей справка с места учебы;

справка о прививках;

Все документы нужно перевести на испанский у аккредитованных переводчиков, можно это сделать непосредственно на месте.

Жить и не работать?

Финансовая независимость – главное условие для проживания в Коста-Рике. Временным резидентам по закону работать запрещено. Жить придется за накопления. Основным источником финансирования могут быть пенсионные выплаты или собственный счет в банке.

Уровень дохода должен превышать 1000 долларов в месяц (на каждого из супругов, дополнительно прибавляется по 500 долларов на ребенка). Деньги необходимо ежемесячно обменивать на местную валюту.

Вообще, несмотря на достойный уровень жизни, зарплаты в стране невысокие. Зарплаты экспатов зависят от специальности. Самые востребованные направления: туризм, сфера недвижимости и спортивная область. Легко найдут работу айтишники, но это стало доброй традицией во многих странах. Большинство же местных задействованы в сельском хозяйстве.

Какой город выбрать для переезда?

Все индивидуально. Столица Сан-Хосе возвышается на 1170 м над уровнем моря. Алахуэла (второй по величине город) знаменит фермой по разведению бабочек и самым посещаемым вулканом Поас (2705 метров). Алахуэла славится хорошим климатом, а местное население — отменным здоровьем.

Самый древний город Картаго считается религиозным центром и культурной колыбелью. Тут сосредоточены многочисленные достопримечательности. Либерия, или "Белый Город", с домами именно белого цвета. Провинцию Эредия, благодаря многочисленной зелени и кофейным плантациям называют «Город цветов».

Пуэрто Вьеха привлекает своей идеальной экологией. В городе нет фабрик и промышленных предприятий, даже автомобиль тут увидишь редко. Филадельфия находится в междуречье и известна серьезными наводнениями.

Карибский берег, тропические леса и многочисленные плантации – это Лимон. К сожалению, не самый чистый и безопасный город.

Осторожно! Опасности в Коста-Рике

В особенности характера костариканцев непунктуальность, рассеянность и неспешность. Впрочем, к этому можно привыкнуть.

Среди реальных опасностей — воровство и мошенничество. За добродушностью и внешней открытостью, вполне может скрываться желание поживиться. Карманных краж и похищений вещей поможет избежать элементарная осторожность.

Кстати, тут есть странный закон: кража вещей менее чем на 400 долларов не считается воровством и искать виновных полиция не будет. Однако, в целом, Коста-Рика считается самым безопасным государством Латинской Америки.

Медицина и лечение Коста-Рики

Специальных прививок не требуется. Разве что от малярии. Но несмотря на скромные размеры страны, здесь обитает много опасных для человека насекомых и пресмыкающихся. Лучше всего оформить международную страховку. В целом, медицина в Коста-Рике доступная и ее уровень достаточно высокий.

Отменный кофе и соус-чили

Рис, фрукты, рыба, фасоль, мясо и овощи – основа местной продовольственной корзины. Любители специй будут рады пряностям. Вкус также «скрасит» кетчуп или соус-чили.

Национальное блюдо – это касадос (пинто) – смесь из фасоли (причем, черной), а также риса с овощами. Такой гарнир подается, как правило, к мясу. Очень популярны морепродукты, всевозможные лепешки, кукуруза, бананы и корнеплоды.

Любители кофе будут в восторге. Здесь он лучший в мире. Не менее популярен и чай из местных трав, заваренный по старинным рецептам. Костариканцы гордятся своей водой. Говорят, что ее можно пить даже из-под крана. Стоит ли рисковать? Решает каждый сам.

Коста-Рика – гостеприимное государство. После приезда в отпуск, захочется остаться навсегда. Одинаково манит активный экстрим и спокойный отдых на побережье, тропический лес и прозрачный океан, а еще восхищает улыбчивость тикосов, самобытность, вкусная еда и новые возможности для жизни. Скучно точно не будет!

Фото: klubputeshestvennikov.com, about-planet.ru