Процесс получения шенгена может скоро изменится. В ЕС одобрили инициативу по переходу от физических заявлений и визовых наклеек к полноценному цифровому формату.

Парламент Европейского Союза большинством голосов принял план по модернизации процесса подачи заявлений на получение шенгенской визы. Суть новшества — полностью перенести эту процедуру в онлайн.

К чему должны привести такие нововведения? Они помогут ускорить процесс подачи заявлений и повысить безопасность этого процесса. Кроме того, оцифровка процесса подачи заявления на визу поможет привести эту практику к единому виду во всем Европейском Союзе.

«Путем оцифровки процесса подачи заявления на получение визы для Шенгенской зоны мы сможем сократить затраты и усилия, необходимые для подачи заявления, при этом обеспечивая согласованную практику по всей Европе и повышая ее безопасность», — говорится в заявлении парламента ЕС.

Безопасность будет обеспечиваться благодаря гармоничной работе новой системы с системами управления границами, а также с базами данных ЕС.

Интересно, что в ЕС планируют создать единую онлайн-платформу, где можно будет подавать все заявления. Заявителю просто нужно будет выбрать страну, которая будет главной целью его поездки. Как отметил депутат парламента Евросоюза Матьяж Немец, цифровизация процесса поможет людям увидеть ЕС как единое географическое направление.

Также члены Европарламента будут следить за тем, чтобы некоторые заявки на получение визы не отклонялись, если они будут поданы с одного и того же IP-адреса (что может иметь место в некоторых регионах с плохим подключением к Интернету).

Окончательные детали будут известны после проведения межведомственных обсуждений по этому вопросу.