Международная платформа партнерских продаж недвижимости Realting.com и RPT представляют новый взгляд на увеличение продаж недвижимости.

Сервисы увеличения продаж для агентств недвижимости

Realting.com — экосистема мировой недвижимости, основным преимуществом которой является выстроенная международная система партнерских продаж. Это международная платформа, где уже рекламируются более 200.000 объектов недвижимости из 53 стран мира. С платформой сотрудничает 428 партнеров — застройщиков и агентств недвижимости. На платформу заходят более 1,380,000 уникальных посетителей в год, а рост трафика за 2021 год составил 137%.

Компания RealtyProTechnology — новаторы рынка новостроек с большим опытом работы, умеющие тонко чувствовать тенденции современного мира и встраивать новейшие технологии в рабочие процессы. Одна из последних разработок компании — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (ИРИСКА) — призвана автоматизировать сотрудничество застройщиков и риэлторов по всему миру и уже зарекомендовала себя в работе у крупных застройщиков.

Realting.com совместно с компанией RealtyProTechnology благодаря бесшовной интеграции своих технологий и сервисов предоставляют возможности увеличения продаж для застройщиков и агентств недвижимости:

Реклама на платформе Realting.com. Размещая свое рекламное объявление по продаже объекта недвижимости на платформе Realting.com, вы сможете достучаться до покупателя буквально в любой точке земного шара. Уже сейчас на Realting.com есть возможность для агентств недвижимости и застройщиков публиковать объявления на 5 языках и получать заявки от клиентов из 50 стран мира.

Партнерские продажи на платформе Realting.com. Налаженная система партнерских продаж позволяет находить партнеров по всему миру с помощью всего одного клика. Удобные сервисы для рекомендаций стирают любые границы и дают возможность заработать партнерам из разных стран.

На платформе уже размещены объявления о продаже объектов недвижимости от 500+ агентств недвижимости и застройщиков со всего мира. В соответствии с правилами системы они указали свои комиссии для партнеров и открыты к сотрудничеству 365 дней в году.

Если вы зарегистрировали профиль на Realting.com категории «Профессионал рынка», вы сможете получить доступ к партнерской ссылке на любой объект недвижимости и пользоваться этой ссылкой для рекомендаций объекта своим клиентам или разместить эту ссылку в соцсетях, получая комиссию за сделки, поступившие по заявкам с такой ссылки. Есть возможность создать партнерскую PDF-презентацию с вашими контактами как агентства партнера и отправить заинтересованным клиентам в любой точке мира.

Смотрите комиссию партнеров под своим паролем в Realting.com на любой из более 200,000 объектов недвижимости по всему миру. Отправляйте заявки партнерам, следите за статусом работы с вашей заявкой через личный кабинет на платформе и оставайтесь в выигрыше, потому что с Realting.com вы сможете удобно зарабатывать комиссию на продаже недвижимости по всему миру.

Стать амбассадором Realting в вашем регионе. Платформа Realting.com готова предоставить возможность заработать еще больше! Зарегистрируйте аккаунт со статусом амбассадор и зарабатывайте от 5% до 20% от платежей за сервисы на Realting от приглашенных вами агентов, агентств и застройщиков.

Приглашайте коллег к работе с Realting.com и получайте выгоду с каждой их сделки.

ИРИСКА — Индивидуальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента. Это индивидуальная ссылка на копию интерактивного жилого комплекса застройщика у вас в телефоне, на сайте или в мессенджере.

Если вы эксклюзивный представитель застройщика, вы можете заказать оцифровку новостройки или жилого комплекса, разместить интерактивный каталог на сайте и выдать такие ссылки партнерам-агентам.

Если вы хотите удобно работать с застройщиком и всегда получать комиссию, рекомендуйте застройщику сделать оцифровку объекта в формате eNovostroyki и выдать вам ссылки в формате ИРИСКА.

Примеры оцифровки объектов.

Интеллектуальный чат-бот на сайт агентства.

Эффективность — +30–100% заявок с сайта.

Основные ценности Realting.com

Realting.com предлагает своим партнерам сотрудничать эффективно: быть на связи по каждой сделке, не терять ни одного клиента по каждой заявке, получать комиссионные за совершенные сделки быстро и удобно.

Realting.com может взять на себя фиксацию и контроль платежей и комиссионных, зачисление денег на счет. Риэлтору (агентству) не придется держать в голове, кому каких клиентов он отправил, и заключать множество договоров с застройщиками. Застройщику больше не нужно тратить время на взаимоотношения и расчеты со многими риэлторами.

Работайте вместе с Realting.com и увеличивайте свои продажи уже сейчас!