ХV интернет-премия и крупнейшая конференция в сфере недвижимости «WEB-Realtor» состоится 19 октября 2021 года в Park Inn Пулковская (пл. Победы, д. 1). Продажи, налоги, регистрация прав, деньги и бизнес — все это на Web Realtor-2021.

На крупнейшем мероприятии соберутся лидеры рынка: риэлторы, представители строительной и банковской сферы, создатели и разработчики IT-сервисов и классифайдов. Все они расскажут участникам мероприятия о главных инновациях и изменениях на рынке недвижимости, дадут свои прогнозы на ближайшее будущее.

Среди спикеров выступят: Андрей Останин, Татьяна Макурова, Игорь Горский, Валерий Виноградов, Дмитрий Рубин, Антон Баранов, Людмила Прямицына и многие другие!

На деловую программу мероприятия приглашаются специалисты рынка недвижимости, агенты и брокеры, руководители риэлторских и строительных компаний, владельцы бизнеса.