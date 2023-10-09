Рейтинг лучших стран мира: кто оказался в первых рядах?

Американский журнал US News and World Report выпустил рейтинг лучших стран мира . В списке — 87 государств. Каким образом он формируется, и какие страны оказались в лидерах?

Полученный рейтинг основан на всестороннем анализе более 70 факторов, которые охватывают различные аспекты жизни в стране. Среди них можно выделить следующие:

Культурное наследие. Включает в себя достопримечательности и кухню.

Качество жизни. Оцениваются рынок труда, средний доход и уровень системы образования.

Социальные цели. Этот аспект включает в себя уважение прав человека и заботу об окружающей среде.

Данный рейтинг учёл мнение более 17,000 человек, что придает ему большую объективность.

Лидер рейтинга

На первом месте рейтинга лучших стран мира мы находим Швейцарию. Эта небольшая страна в Альпах обладает рядом уникальных качеств, которые позволили ей возглавить список.

Прежде всего, Швейцария славится низким уровнем безработицы и коррупции. Эти факторы способствуют стабильности экономики и общества в целом. Также стоит отметить высокое культурное влияние Швейцарии. Оказавшись в этой стране, вы сможете насладиться не только живописными пейзажами, но и богатой культурной программой.

Интересный факт: Швейцария может похвастаться большим количеством лауреатов Нобелевской премии, что говорит о высоком уровне научных исследований в стране.

Второе место

На второй строчке рейтинга находится Канада — индустриальная страна, которая славится качественной системой здравоохранения, высоким уровнем образования и передовыми технологиями.

Третье место

Швеция известна тем, что ее жители считаются самыми счастливыми в мире. Кроме того, эта страна идеально подходит для семейного отдыха благодаря своей безопасности и развитой инфраструктуре.

Весь топ-10 лучших стран мира

Первая десятка выглядит так:

1. Швейцария

2. Канада

3. Швеция

4. Австралия

5. США

6. Япония

7. Германия

8. Новая Зеландия

9. Великобритания

10. Нидерланды

Интересно отметить, что половина стран первой десятки рейтинга US News and World Report являются европейскими. Это подчеркивает культурное и социальное разнообразие этого континента и его влияние на мировую картину.

В конце списка оказались Иран, Беларусь, Ливан, Казахстан, Узбекистан, Сербия, Гондурас, Мьянма, Алжир, Камерун.