В условиях постоянно меняющихся постковидных реалий цена ошибки или несвоевременной адаптации становится все выше. Для тех, кто хочет оставаться на плаву, продолжать расти и развивать свой бизнес в сфере недвижимости, все большее значение приобретает коммуникация с партнерами и коллегами, передача опыта. И мы, как никто другой, с высоты опыта проведения таких ивентов, понимаем это.

«Международная онлайн-конференция экспертов рынка зарубежной недвижимости — это яркая вспышка озарения в темном лабиринте постковидного бизнеса»

На международной онлайн-конференции для экспертов рынка зарубежной недвижимости MIPIF мы обсудим самые актуальные вопросы, которые волнуют каждого члена нашего профессионального сообщества:

Как изменился портрет покупателя за последние 2 года? Какие рекламные методики сейчас наиболее эффективны? Как найти и замотивировать партнера работать на привлечение и передачу целевых клиентов? Как выйти на докризисный уровень заработка компании и превысить его?

Обсудим важнейшие инструменты работы в современных условиях ведения бизнеса:

Как работать со структурами Private banking и Family office?

Как вести Youtube и соц. сети так, чтобы все лиды уже были горячими?

Какие новые возможности и новые площадки и сервисы для получения клиентов появились за последние 2 года?

Правила создания хорошего лендинга по продаже недвижимости

Информация, которую вы получите на конференции «из первых рук» от лучших экспертов рынка зарубежной недвижимости, работающих во всех уголках земного шара, основана на живом опыте, кейсах и многолетней практике. Вы расширите свое понимание того, каким стал «новый» клиент, узнаете и научитесь работать с самыми современными digital-инструментами по ведению бизнеса и продажам, получите актуальные данные о правилах въезда в страны, установите партнерские связи и получите доступ к новым ресурсам.

Для кого будет полезной эта онлайн-конференция:

Для владельцев и руководителей агентств недвижимости, Для представителей компаний-застройщиков, Для риэлторов и экспертов рынка недвижимости, маркетологов.

Какие темы мы осветим:

КОВИД никуда не денется: как выстроить работу в новых условиях.

Портрет покупателя сегодня: как и где искать, привлекать, удерживать.

Идеальный партнер — «секреты игры вдолгую», поиск на разных рынках, механизмы партнерства.

Цифровые технологии в продвижении и продажах: разработка digital-стратегии, подогрев клиентов, техника работы с холодными и горячими лидами.

Программы получения ВНЖ и иммиграции за инвестиции​: какие изменения произошли за последнее время.

Недвижимость в городах и странах, о которых мы знаем не так много, или не знаем ничего.

Как изменились потребности инвестора в недвижимость в 2021 году.

Всё о новых правилах въезда в различные страны мира.

Среди наших спикеров только топ-специалисты рынка:

Юлия Веремьева (директор по развитию партнерской сети, IMMIGRANT INVEST),

Илья Чебану (вице-президент, Московский кредитный банк),

Рымов Сергей (CEO and Founder, homeoverseas.ru),

Олег Торбосов (CEO and Founder Whitewill, Россия, Великобритания, ОАЭ),

Филипп Березин (главный редактор, Prian.ru),

Андрей Маслак (руководитель проекта Invest Portal),

Ян Вайнрух (генеральный директор, агентство Alegria, Испания),

Евгений Шихман (основатель и председатель правления Silver Fox, Латвия),

Олег Райлян (CEO and Co-Founder Amber Star, Португалия),

Ирина Мошева (управляющий партнер, Savills),

Георгий Качмазов (CEO and Founder, Tranio.com),

Дмитрий Саватеев (CEO and Co-Founder MIPIF, RPGmedia, Hybrid Expo Platform),

Александр Кузин (CEO and Co-Founder One Moscow, основатель Бизнес Клуба Риэлторов и другие.

Будем рады видеть вас на конференции 22-23 сентября, участие в качестве зрителя бесплатное.

Зарегистрируйтесь заранее и получите доступ к виртуальным стендам партнеров и возможности получить видеозаписи интересующего вас выступления. С условиями получения записей, подробной информацией для тех, кто хочет присоединиться к нашей команде экспонентов и программой конференции можно ознакомиться по ссылке https://conference.mipif.com.

Следите за анонсами мероприятий в наших соцсетях: