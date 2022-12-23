Австрийцы, финны и румыны довольны своей жизнью больше, чем жители других стран ЕС. Eurostat выяснил , как изменилась удовлетворенность жизнью европейцами за 3 года (с 2018 по 2021).

Какие критерии учитывались в исследовании? Финансовое благополучие, условия труда, образование, круг общения, интимная жизнь и т.д.

Как за 3 года изменилась удовлетворенность жизнью европейцев? По сравнению с 2018 годом, в 2021-м люди стали немного меньше довольны своей жизнью — сейчас общий показатель равен 7,2 баллам (на 0,1 балла ниже, нежели было ранее). На это повлияла, в первую очередь, пандемия Covid-19, которая повредила как экономике, так и моральному состоянию людей.

Вот как выглядит список самых довольных своей жизнью европейцев (по странам) по состоянию на 2021 год:

1. Австрия — 8,0 баллов

2. Финляндия — 7,9

3. Румыния — 7,7

4. Нидерланды — 7,6

5. Польша — 7,5

6. Швеция — 7,5

7. Бельгия — 7,5

8. Словения — 7,5

Повысился уровень счастья за эти три года только в Литве (+0,6), Хорватии (+0,5), Греции и Румынии (по +0,4). Напротив, снизилась удовлетворенность у жителей Ирландии (-0,8), Франции и Дании (по −0,5). Если исходить из возраста, то наиболее счастливой себя чувствует молодежь от 16 до 29 лет.