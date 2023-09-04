До пандемии и сейчас: как выросли арендные ставки в крупнейших мегаполисах мира

По данным индекса Prime Global Rental Index от компании Knight Frank, в 2023 году темпы мирового роста арендной платы за жилье увеличится на 300% по сравнению с допандемическими показателями. Такой прогноз вызывает вопросы и интерес к тому, что происходит на мировом рынке аренды.

Темпы роста арендной платы во всём мире

Согласно данным Knight Frank, стоимость аренды в мире выросла на 7,5% за год. Это значительное увеличение, хотя оно немного снизилось по сравнению с более высокими показателями в первом квартале.

Однако наиболее поразительным является сравнение с предпандемическими временами, когда среднегодовой рост составлял всего 2,2%. Таким образом, текущий рост арендной платы практически в три раза превышает средний показатель до пандемии.

Факторы роста цен на аренду

Одними из ключевых факторов, влияющих на рост цен на аренду, являются высокий спрос и ограниченная доступность жилья. Спрос увеличился, так как после периода локдауна жители многих городов вернулись к городской жизни. В то же время, ставки по ипотеке увеличились, а строительство новых жилых объектов замедлилось. Всё это привело к недостатку предложения на рынке.

Города с наиболее значительным ростом арендных ставок

В отдельных городах рост арендной платы был еще более впечатляющим. В Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне с 1 квартала 2021 года арендная плата выросла на 56%, 53% и 51% соответственно. Эти цифры говорят о том, что некоторые мегаполисы переживают настоящий бум в сфере аренды жилья.

Недавно мы также писали про стремительный рост арендных ставок в Барселоне .

Эксперты активно обсуждают возможные решения проблем на рынке аренды. Например, в Нью-Йорке в качестве такового рассматривают перестройку офисных помещений, особенно старых, в жилые. Однако серьёзными препятствиями на пути осуществления таких проектов могут стать стоимость стройматериалов и рабочей силы.