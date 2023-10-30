Москва, Россия

от €59,707

21–31 м² 54

Сдача в: 2025

Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет создана идеальная атмосфера для отдыха и общения с соседями. Каждый подъездный холл будет обеспечен помещением для хранения велосипедов и колясок, а владельцы собак, всегда смогут помыть лапы своему питомцу в специально отведенном помещении. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. Транспортная доступность: 25 минут пешком до метро "Говорово", в 5 минутах пешком автобусная остановка, где всего за 9 минут автобус довезет Вас до м. Тропарево или Теплый стан. Внутренняя инфраструктура: Комплекс Движение.Говорово расположился на границе Новой Москвы и престижного Юго-Запада столицы, а значит у данной локации много преимуществ для будущих жильцов. Здесь и близость именитых ВУЗов Юго-запада, и сложившийся торговый кластер, и все преимущества Новой Москвы с новыми школами, спортивными центрами, технопарками и бизнес-центрами. Так дорога до РУДН, МИРЭА или МГИМО займет не более 20 минут на машине. Рядом с комплексом уже построена новая Гимназия, а также в пешей доступности есть рейтинговые школы. Дорога до Меги Теплый стан или до ФудСити составит около 15 мин. А до горнолыжного склона Ново-Переделкино добираться не более 20 минут.