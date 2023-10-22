Руоколахти, Финляндия

от €336,600

Сдача в: 2024

Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки. Участки от 1100-2500м3 Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2 В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеально подходит там Но это может быть любой проект. Мы строительная компания, мы строим виллы / дома в Финляндии более 20 лет. Например, в прошлом году мы построили дом в Syyspohja, который является ссылкой на этот дом: https://invest-finland.fi/portfolio/completed/ Продолжительность строительства составляет около 8-12 месяцев, в зависимости от того, в какое время года мы получаем одобрение от города ( в зимний процесс строительства замедляется )