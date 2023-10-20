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Квартиры в новостройках в Porvoon seutukunta

Порвоо
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Жилой квартал Semidetached house near Helsinki airport
Жилой квартал Semidetached house near Helsinki airport
Бали, Индонезия
от
€336,600
Сдача в: 2024
Застройщик: StroiFin
Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб ) А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов От 80 до 130 м2 жилой площади Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи Индивидуальный подход к каждому клиенту Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )  Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли ) Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/
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