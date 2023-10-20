Новый проект, разработанный в скандинавском стиле, предназначенный для инвесторов, которые хотят приблизиться к оживленному Хельсинки и международным рейсам ( Хельсинкский хаб )
А параллельно хочу быть в самом естественном, чистом и живописном месте
Состоит из 10 домов – отдельных вилл и одноквартирных таунхаусов
От 80 до 130 м2 жилой площади
Все дома с удобным частным двором, автомобильные капсулы и гаражи
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Дома расположены в стандартной готовой версии или сделаны для конкретных запросов клиентов
Индивидуальные проекты интерьера индивидуальные проекты в соответствии с видением клиентов
Ожидаемый результат продаж проекта – с декабря 2023 года по июнь 2024 года ( дом за домом )
Последняя возможность купить новый дом в Порвоо ( больше нет земли )
Подробнее о проекте и о нашей строительной компании: https://invest-finland.fi/