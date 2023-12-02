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Земельные участки в Rijeka Crnojevica, Черногория

1 объект найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Gornja Brova, Черногория
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Gornja Brova, Черногория
Площадь 3 485 м²
Продажа: Участок с разрешением на строительство в национальном природном парке Скадарское о…
€1,22 млн
в месяц
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MONTBEL D.O.O.
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